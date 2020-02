Coronavirus, dall'Inghilterra sicuri: il GP di Formula 1 di Shanghai sarà cancellato

Secondo quanto riferisce il Times, il Gran Premio di Formula 1 in programma il 19 aprile in Cina, a Shanghai, verrà cancellato. La decisione, in base a quanto riporta il quotidiano britannico, è legata alla diffusione del coronavirus. Il Times sostiene che continueranno le discussioni sull’eventualità di posticipare o cancellare del tutto la gara” anche se le possibilità di trovare una data alternativa in un calendario molto intasato non è affato semplice da trovare dato che per la prima volta, la Formula 1 ha in programma ben 22 Gran Premi, oltre alla pausa estiva di tre settimane in agosto bloccata ed intoccabile.