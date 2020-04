Coronavirus: l'omaggio di Lewis Hamilton a una dottoressa del San Raffaele di Milano

" In questo momento, in tutti i Paesi del mondo dottori, infermieri e tanti altri stanno mettendo a disposizione le loro vite per tenerci al sicuro. Il loro coraggio è incredibile e il loro sacrificio non sarà dimenticato. In una delle città colpite più duramente dal Covid-19, Milano, eroi come la dottoressa Maria Luis ancora sperano che insieme possiamo sconfiggere questa malattia "

Con queste parole il 6 volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha voluto dedicare un pensiero, durante il concerto virtuale organizzato da Lady Gaga, a chi è in prima linea in Italia (nello specifico all'ospedale San Raffaele di Milano) e nel mondo per fronteggiare al meglio possibile l’emergenza sanitaria che ha sconvolto le vite di tutti. Il britannico, in questi giorni, si è dimostrato particolarmente sensibile alle problematiche legate alla pandemia mostrandosi molto vicino al personale sanitario impegnato in prima linea.