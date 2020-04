Coronavirus: la Ferrari avvia la produzione di valvole per i respiratori. Presto negli ospedali

Prosegue lo sforzo della Ferrari sul fronte dell'emergenza Coronavirus. La scuderia di Maranello ha infatti avviato la produzione di valvole per i respiratori e di raccordi per le mascherine protettive che verranno utilizzate dagli operatori sanitari impegnati negli ospedali per assistere i pazienti che hanno contratto il Covid-19. Il compito di realizzare questi dispositivi medici è stato affidato al reparto dove di solito vengono costruiti i prototipi delle vetture.

A breve la distribuzione agli ospedali

Alcune valvole - come specifica la Ferrari in una nota ufficiale - sono state sviluppate da Mares, azienda produttrice di attrezzature subacquee, mentre a curare la logistica del progetto è stata la Nuovamacut Gruppo TeamSystem. Altri supporti verranno forniti a Solid Energy, una ditta che utilizzerà queste valvole per trasformare in respiratori le maschere prodotte da Decathlon. Nei prossimi giorni la Ferrari conta di completare la produzione di diverse centinaia di pezzi che, grazie all'attività di coordinamento messa in atto dalla Protezione civile, saranno distribuiti agli ospedali di Bergamo, Genova, Modena, Sassuolo e Medicina (cittadina nei pressi di Bologna).