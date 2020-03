Coronavirus, Lando Norris si taglia i capelli a zero per beneficenza: raccolti più di 10.000 dollari

In questo periodo di emergenza mondiale dovuta al coronavirus, spiccano i nomi dei grandi atleti che hanno donato ingenti somme di denaro o raccolto fondi per supportare le strutture sanitarie nella loro lotta al contagio. Ma chi ha detto che non si possa fare beneficenza strappando un sorriso? Il caso di Lando Norris è speciale: da parecchi giorni ormai, il mondo eSport ha colmato il vuoto lasciato dall’assenza di sport dal vivo. Il pilota britannico della McLaren si è dedicato a gare virtuali automobilistiche con tanto di diretta streaming su Twitch.

Lando ha poi lanciato un’ambiziosa scommessa a fin di bene: ha chiesto ai suoi fan di donare in beneficenza per contrastare il coronavirus. Se le donazioni avessero superato la soglia dei 10.000 dollari, si sarebbe rasato i capelli a zero. Ebbene, il 29 marzo le donazioni sono arrivate a quota 12.000 dollari, e Norris ci tiene a mantenere la promessa:

" Abbiamo fatto 10mila! Capelli, riposate in pace! "

L’attività di beneficenza del pilota britannico continua sempre su Twitch: questo weekend ha partecipato alla diretta Twitch Stream Aid assieme ad altre stars del mondo dello spettacolo al fine di raccogliere più fondi possibili nella battaglia contro il Covid-19.