Crescono le possibilità di due gare consecutive a Silverstone

Gli organizzatori della F1 sono a lavoro per trovare una soluzione relativamente all’inizio del Mondiale 2020. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Guardian vi potrebbe essere l’eventualità di organizzare due GP consecutivi a Silverstone (Gran Bretagna).

Da programma, il weekend di gara è previsto il 19 luglio e sarà quasi certamente a porte chiuse per l’emergenza sanitaria tristemente nota. L’idea di due corse in terra britannica è stata avallata da Stuart Pringle, amministratore delegato del circuito, che ha dichiarato che la pianificazione e i preparativi preliminari del fine settimana sono iniziati per essere la prima pista a ospitare in successione due GP del campionato:

" Abbiamo discusso di molti aspetti tra cui l’hosting di due gare in un fine settimana. Ho piena fiducia nella nostra capacità di organizzare questi eventi. Abbiamo molta esperienza e molta conoscenza. "

Non resta che attendere conferme da questo punto di vista, tenendo conto che anche in Austria (5 e 12 luglio) potrebbero andare in scena due round iridati.

