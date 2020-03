Dalla 125 Sport alla strana Ferrari blu: i nomi che hanno raccontato la storia del Cavallino

Il 12 marzo 1947, tra le macerie romagnole del secondo dopoguerra, un lampo rosso fece brillare gli occhi di Enzo Ferrari. La 125 Sport, prima automobile a portare il suo nome, aveva appena varcato i cancelli di Maranello; ma già dagli albori, il Drake sapeva che la sua creatura avrebbe stregato gli occhi del mondo intero. Attraverso gli anni, la monoposto della scuderia rossa ha vissuto parecchi restyling che ne hanno stravolto la forma. Ma soprattutto le monoposto del Cavallino hanno cambiato nomi ogni stagione; tra le disparate lettere e numeri adoperati per descrivere la magmatica progressione ingegneristica delle vetture, la Ferrari ha saputo sempre raccontare la sua storia agrodolce.

I tempi della 125 e la collaborazione con Lancia

Dalla 125 F1, vettura che esordì in Formula 1 nel 1950 e che pochi anni dopo consacrò Ascari sul tetto del Mondiale Piloti, si arrivò quasi per sbaglio alla Ferrari/Lancia D50, frutto delle circostanze tragiche che videro lo stesso Ascari perire in un incidente all’Autodromo di Monza dopo essersi trasferito alla scuderia torinese; da lì la decisione di Gianni Lancia che cedette il progetto tecnico alla scuderia del Drake. La sigla "D50” assorbiva il nome del progetto Lancia.

Enzo FerrariGetty Images

Il ricordo del figlio sulla Ferrari 246

L'altra celebre “D” che segnò la monoposto 246 del 1958 era dedicata alla scomparsa prematura del figlio di Enzo Ferrari; la nuova Ferrari 246 “Dino” (o D246) era segnata dal 24, indicatore della cilindrata totale da 2400 cc (i più chiacchieroni fecero notare che il 24 fu l’età alla quale si spense Dino) e i 6 cilindri del motore V6, che portò l’inglese Hawthorn alla vittoria del titolo piloti nello stesso anno.

Quando la Ferrari si dipinse di blu

Poi venne la volta della Ferrari 158, che nel 1964 si aggiudicò il mondiale piloti e costruttori, trascinata dal nuovo motore a 8 cilindri (come fa ben notare la cifra finale che distingue il modello) e da quell’irripetibile “figlio del vento” John Sturtees, unico nella storia a vincere campionati mondiali di motociclismo e automobilismo. Ma quell’anno, la monoposto Ferrari dimostrò di essere ancora più eclettica del suo pilota: fu infatti l’unica occasione in cui la Ferrari vinse il mondiale con una verniciatura blu anziché rossa. La 158 sfilò per i circuiti mondiali mostrando i colori del North American Racing Team, con cui era stata avviata una collaborazione tecnica. Tale scelta fu determinata dalla protesta della casa produttrice emiliana nei confronti dell’autorità sportiva italiana. Un Cavallino apolide e avvelenato, che la stagione successiva tornò al suo vestito rosso tradizionale.

Ferrari 158Getty Images

Il declino e la gioia trasversale

Passata la crisi di risultati di fine anni ’60, un altro nome particolare fu quello del bolide che apparecchiò la tavola all’era Lauda: la 312T (cilindrata totale 3000 cc e 12 cilindri) si faceva notare proprio per questa sua lettera finale; era la "T" di trasversale, il nuovo cambio che rivoluzionò le corse. Era la “T” di un trionfo fondato sull' imbattibile leggerezza del veicolo.

Niki Lauda (Ferrari) in azione durante il GP di Monaco del 1976 (Getty Images)Getty Images

La 126 e gli anni del turbo

Gli anni ’80 segnarono l’ingresso di un’altra rivoluzione, quella del turbo. Il nuovo motore fece breccia anche nella sigla della Ferrari 126CK, ovvero un composito dei 120° di angolazione dei 6 cilindri, mentre la sigla CK indicava il nuovo turbo marcato Comprex KKK. La 126 rimase per sempre una Ferrari potente ma insoddisfatta, capace di vincere 3 titoli mondiali per costruttori, incapace di tradurli in vittorie di piloti a causa degli incidenti tragici di Villeneuve e Pironi.

Villeneuve FerrariGetty Images

Il 1986 determinò un netto cambio di rotta nella denominazione delle monoposto: per la prima volta appariva la sigla della Formula 1 unita all’anno di produzione. Nacquero così le F186, F187 e F188C. (Quest’ultimo modello aggiungeva una C che indicava l’equipaggiamento di un motore turbo-compresso). Dal 1989 invece, la Ferrari adottò un metodo sicuramente meno fantasioso per indicare le sue monoposto: la 640, 641, 642, 643 erano legate al numero di progetto del telaio.

Ritorno alla vittoria con la F1-2000

La F1-2000 che guidava Schumacher è considerata una delle monoposto più innovative della storia. Col suo muso alto, il baricentro basso e lo spostamento del serbatoio dell’olio davanti al propulsore, la Ferrari era tornata a primeggiare nella caratteristica che l’aveva da sempre resa grande: la leggerezza. Anche la sigla denotativa della vettura era leggera e semplice, univa la sigla della Formula 1 con l’anno di produzione (2000). Una variante speciale fu quella messa in pista nel 2003, la F2003-GA. La “F” di Ferrari unita all’anno di produzione e alle iniziali dell’appena scomparso Gianni Agnelli. La famiglia Agnelli era diventata il cuore pulsante del “Cavallino Rampante” sin dal 1969, quando Enzo Ferrari cedette, nel momento più buio, metà del gruppo ai torinesi. Oltre alla Juventus il cuore dell’Avvocato pulsava per una Ferrari che supportò sempre anche dopo la morte di Enzo nel 1988. Del tutto indipendente dalla progressione numerica regolare delle ultime Ferrari, sarà il nome dato alla monoposto del 2011: 150° Italia. La F150 celebrava così il 150esimo anniversario della nascita d’Italia, con tanto di tricolore posto sull’alettone posteriore. Le creature sfornate dalla casa di Maranello negli ultimi anni invece hanno adottato la dicitura “SF” in quanto “Scuderia Ferrari” abbinandola a cifre che riportano all’anno o ad anniversari rilevanti. Parliamo delle SF15-T (Scuderia Ferrari, 2015, Turbo), SF16-H (Scuderia Ferrari, 2016, Hybrid), SF70H (Scuderia Ferrari, 70esimo anniversario dal primo modello Ferrari, Hybrid), SF71H (Scuderia Ferrari, 71esimo anniversario, Hybrid), SF90 (Scuderia Ferrari, 90esimo anniversario della fondazione della scuderia), SF1000 (Scuderia Ferrari, celebrazione del 1000esimo GP in Formula 1).