DAS bocciato: per la FIA il sistema della Mercedes sarà illegale nel 2021

La notizia che in tanti stavano attendendo. La FIA, con un comunicato, ha bocciato, almeno in vista della prossima stagione, il sistema ”DAS” (Dual Axis Steering), che la Mercedes aveva portato come novità nei Test di Barcellona.

Fondamentale in tal senso, come riportato dalla Federazione Internazionale, l’articolo 10.5.2 del prossimo regolamento tecnico (che non può essere retroattivo). “Il riallineamento delle ruote sterzanti, definito dalla posizione del punto di attacco interno dei relativi membri della sospensione che rimangono a distanza fissa tra di loro, deve essere definito unicamente da una funzione monotona della posizione di rotazione di un singolo volante”.

Dunque, per questa stagione, tutto regolare, dal 2021 (quello che sarà l’anno della “rivoluzione”) però non ci sarà spazio al DAS.

gianluca.bruno@oasport.it