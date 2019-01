Despota e intimidatorio, i retroscena e il perché la Ferrari ha cacciato Maurizio Arrivabene

Fino ad ora si sapeva solo che la rottura fra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto, germinata la scorsa estate e deflagrata nel finale del Mondiale 2018, aveva portato la Ferrari a scegliere di fare chiarezza, promuovendo sul campo il responsabile tecnico e licenziando l'ex manager Philip Morris. Mossa inevitabile e improrogabile per riportare serenità e unità d'intenti all'interno del team. A distanza di alcune ore, però, emergono i primi retroscena sui motivi dell'avvicendamento. Che non si riducono agli errori dal muretto o alla discutibile gestione dei piloti, ma vanno a sconfinare nei rapporti personali e nel clima venutosi a creare all'interno della Gestione Sportiva.



“L’allontanamento di Maurizio Arrivabene dal suo ruolo in Ferrari - si legge in un approfondito articolo del giornalista britannico Mark Hughes su "Motorsport Magazine" - è stata una scelta logica. Non era l’uomo giusto per quel lavoro, e aveva un valore minore rispetto a Binotto, che avrebbe potuto lasciare la Ferrari qualora Arrivabene fosse rimasto come suo capo. Ma questo non significa che si sia trattata di una decisione attesa. L’impulso decisivo è arrivato dal presidente John Elkann, insediatosi da pochi mesi".

Un despota che non ispira

Leggendo l'analisi di Hughes, che evidentemente gode di buone fonti all'interno di Maranello, a condannare Arrivabene sarebbe stato innanzitutto un carattere poco o niente collaborativo, a dispetto di ciò che è sempre andato predicando coi media. "Gli è mancata la capacità di guidare e di ispirare - si legge ancora -. Ciò che lui vedeva come leadership, molti attorno a lui lo percepivano come bullismo. È stato un despota con i suoi inferiori, ma senza riuscire a compensare con qualità ispirazionali".

Marchionne aveva già deciso

Sempre secondo il resoconto di Hughes, Sergio Marchionne aveva già deciso che presto o tardi sarebbe stato Binotto a prendere in mano le redini del team: "Arrivabene ha guidato il team attraverso una cultura di intimidazione e di paura, mentre Mattia Binotto ha convinto Marchionne che allontanando la paura si sarebbe potuta sprigionare la creatività degli uomini Ferrari. Arrivabene era nel ruolo sbagliato, e Sergio Marchionne lo aveva capito, al punto da pianificarne l’uscita, com’è poi accaduto".

Mattia Binotto, Maurizio Arrivabene, Ferrari, LaPresseLaPresse

Binotto e l'approccio allargato

Con tutti questi elementi sul tavolo, è ovvio che la scelta sia stata quella di puntare su Binotto. Il quale ha competenze tecniche rilevanti rispetto a quelle più puramente commerciali di Arrivabene - non a caso in lizza per un ruolo manageriale nella Juventus -, ed è soprattutto l'ispiratore di quella struttura orizzontale e per nulla gerarchica che ha ridato slancio alla Ferrari attraverso la responsabilizzazione delle competenze interne per 'liberarne' i talenti. Una struttura gerarchica cui invece Arrivabene faceva fatica a rinunciare, come sottolinea la chiosa di Hughes: "Nel 2018 la peggiore squadra aveva la migliore macchina. Non era la squadra peggiore per via delle persone al suo interno, ma per come è stata guidata. E questo ha influenzato anche l’approccio e la mentalità del suo pilota di riferimento. Non c’è stata un’inserzione pubblicitaria per trovare un sostituto ad Arrivabene, ma se ci fosse stata avrebbe dovuto includere il seguente avvertimento: ‘Le intimidazioni e pensiero uni-dimensionale escluderanno il candidato'".