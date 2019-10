Dubbi sul motore Ferrari: alcuni avversari chiedono spiegazioni sull'intercooler

Il motore della Ferrari continua a fare discutere e alcuni rivali del Cavallino Rampante hanno scritto alla FIA chiedendo dei chiarimenti regolamentari riguardo alla power unit montata dalla Scuderia di Maranello. Come riporta it.motorsport.com, alcuni rivali delle Rosse ritengono che il motore Evo 3 garantirebbe un vantaggio di otto decimi nei rettilinei di alcune piste (le cinque pole position consecutive, condite da tre vittorie dopo l’estate, sono un indicatore della bontà del lavoro svolto dalla Ferrari).

Alcuni competitor ritengono che la superiorità del motore montato sulle vetture di Sebastian Vettel e Charles Leclerc dipenda dall’uso di una piccola quantità di olio che viene rilasciata dall’intercooler del turbo compressore per entrare nel processo di combustione e produrre un sensibile aumento di potenza. L’olio nell’intercooler acqua/aria non è però vietato dal regolamento il quale impedisce soltanto la presenza di componenti razionalmente non necessari alla lubrifcazione. La FIA ha dichiarato che continuerà a monitorare tutti i parametri relativi alla conformità delle power unit e in sostanza ha consigliato ai team che hanno dei dubbi di presentare un legittimo reclamo contro il motore Ferrari.