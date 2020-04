Ecclestone: "La stagione andrebbe annullata. Verstappen e Leclerc vinceranno il Mondiale"

Il Mondiale di Formula 1 è ancora in attesa di capire quando potrà cominciare. Intanto una voce importante come quella di Bernie Ecclestone ha fatto sapere di essere favorevole alla cancellazione della stagione in un’intervista a Sport1: “Dovrebbero annullare la Formula 1 in questo momento e per l’intera stagione. Nessuno sa esattamente cosa succederà dopo, ma sono i politici a decidere”.

Ecclestone ha criticato apertamente Liberty Media: “La gestione della crisi in Australia non ha funzionato. Non è stata ordinata alcuna comunicazione fino all’annullamento finale della gara. In linea di principio, questo è continuato fino ad oggi. Nessuno farà di nuovo eventi importanti finché esiste un rischio. Nessuno si assumerà questa responsabilità. Liberty pensa di sapere cosa sta facendo, ma la Formula 1 ha un DNA europeo. Non puoi far funzionare tutto e i suoi protagonisti come se fosse calcio o pallacanestro”.

Sui motori ibridi e sul dominio Mercedes: “Dopo l’ introduzione nel 2014, mi sono reso conto che tutti abbiamo commesso un errore. Alla Mercedes erano irrimediabilmente superiori e imbattibili. Questo continuerà a essere valido fino a quando verranno utilizzati questi motori. Una cosa è chiara, il motore Mercedes porterà sempre al successo”.

Ecclestone si è poi soffermato sui vari piloti, partendo da Lewis Hamilton: “E’ stato molto fortunato finora, ha sempre avuto la macchina migliore e la squadra migliore, la migliore in tutto, ma è anche sottovalutato, visto che ha un gene competitivo che solo i grandi campioni avevano”.

Su Verstappen e Leclerc: “Quando ho incontrato Max ho visto che aveva qualcosa di speciale. Sfortunatamente è maturato e così ora non fa più divertire – scherza Ecclestone – Vincerà il Mondiale come Leclerc”.