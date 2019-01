Elkann fa chiarezza: "In Ferrari non ci sarà nessun ribaltone"

La Rosea di oggi ha dato spazio a una nota che John Elkann, presidente della Ferrari, ha voluto espressamente mandare al direttore della Gazzetta dello Sport, per precisare ciò che era stato scritto nella giornata di martedì.

[…] ritengo doveroso chiarire alcuni punti, a beneficio dei lettori e nel rispetto della verità dei fatti. La nomina di Mattia Binotto a Team Principal della Scuderia Ferrari non rappresenta “un ribaltone” nella gestione sportiva e non nasce da presunti dissapori interni al team: al contrario è una scelta decisa dalla Società di comune accordo con Maurizio Arrivabene, che nei 4 anni di impegno in quella posizione ha lavorato instancabilmente per riportare la Scuderia ai livelli di competitività che merita.

Il lavoro di Mattia, che è già iniziato in previsione della stagione che sta per aprirsi, poggia le sue basi proprio su quanto è stato fatto negli ultimi anni, in una linea di continuità che mira all’evoluzione, non certo alla “rottura” rispetto al passato. Più in generale, respingo qualunque voce o fantasia che ipotizza ritorni al passato e ulteriori cambi nella nostra struttura.

Il mio impegno per assicurare stabilità e concentrazione alla Ferrari è totale, cosi come lo è quello dell’AD Louis Camilleri: insieme, e con il contributo di tutte le donne e gli uomini della Ferrari, raggiungeremo i traguardi che abbiamo presentato pubblicamente pochi mesi fa da Maranello. Ai nostri clienti e ai nostri tifosi in tutto il mondo garantiamo massima determinazione e responsabilità: lo stesso pretendi amo da chi vivrà e racconterà le tappe di questo nostro viaggio entusiasmante.