Elkann: "Sono arrabbiato per domenica, la Ferrari viene prima dei piloti"

" Quello che è successo domenica, non solo mi ha fatto molto arrabbiare, ma ci ha fatto capire che in Ferrari è importante la Ferrari, non sono accettabili certi comportamenti dei piloti, chiunque essi siano e quanto bravi essi siano, non devono mai dimenticare che l'unico aspetto che conta è che la Ferrari vinca e su questo aspetto Binotto è molto chiaro "

Lo afferma il presidente di Ferrari, John Elkann, incontrando i giornalisti a margine dell'Investor Day di Exor. "E' una stagione positiva per la Ferrari se si guarda al numero delle pole, che non era così alto dal 1970, purtroppo poi non siamo riusciti a convertire le pole in vittorie", aggiunge Elkann.

Juventus: risorse assicurate

Noi siamo convinti che la Juventus è uno dei leader del settore nel calcio, che è in grosso cambiamento, e abbiamo voluto assicurare alla Juventus le risorse e la capacità finanziaria per partecipare a questo grande cambiamento che il calcio a livello europeo sta avendo, in modo che non sia una delle più grandi squadre solo oggi, ma perché continui a esserlo anche domani. Se uno guarda a un riconoscimento di valore questo è anche un sentiment che accompagna non solo noi come azionisti di controllo ma anche gli altri soci