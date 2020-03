Emergenza Coronavirus: la McLaren produttrice di respiratori in Gran Bretagna

La McLaren come la Ferrari? Sembrerebbe proprio di sì. L'azienda di Woking, celebre marchio del Mondiale di F1, ha risposto presente all'appello del Premier britannico Boris Johnson, che nei giorni scorsi aveva chiesto ai brand britannici più qualificati in fatto di tecnologia di riconvertire alcuni loro settori alla produzione di macchinari per la respirazione artificiale. Vista l'emergenza Coronavirus, la necessità di queste apparecchiature si fa impellente come rivelato dal Financial Times.

L'esempio della Ferrari

Pertanto saranno tre i consorzi a occuparsi di ciò: Meggitt (settore aerospaziale), Nissan e appunto McLaren (settore automobilistico). L'iniziativa nasce dal fatto che la Gran Bretagna importa gran parte dei ventilatori non avendo produttori nazionali. La crescita dei contagiati e dei decessi Oltremanica richiede un aumento sensibile di queste apparecchiature e pertanto la citata McLaren seguirà l'esempio della Ferrari da questo punto di vista.