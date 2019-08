Esteban Ocon alla Renault nel 2020, sarà compagno di squadra di Daniel Ricciardo

È stato ufficializzato da poche decine di minuti il passaggio di Esteban Ocon alla Renault per la stagione 2020, dopo un anno passato a fare il terzo pilota alla Mercedes. Il comunicato della scuderia francese indica un contratto pluriennale per il pilota transalpino, benché non ne sia stata precisata la durata.

Ocon va ad affiancare Daniel Ricciardo e a sostituire Nico Hulkenberg, per il quale esiste un’ipotesi di trasferimento alla Haas. Proprio il tedesco, nel commentare la notizia del rinnovo di Bottas alla Mercedes e dell’arrivo di Ocon in Renault, traendo spunto dalla copertina di AutoHebdo, aveva dichiarato su Instagram, in modo scherzoso: “Finalmente un giovedì più interessante!“.

Il francese tornerà a guidare una monoposto in gara dopo che, dal 2016 al 2018, aveva preso in mano il volante prima della Manor e poi della Force India (poi diventata Racing Point). La sua miglior annata è stata quella del 2017, dove si è classificato nei primi 10 in tutti i Gran Premi tranne due (Monaco, 12°, e Brasile, ritiro), con il picco del quinto posto in Spagna. Meno buona la stagione 2018, costellata da cinque ritiri e una squalifica (nel GP delle Americhe).

Quest’anno Ocon sta ricoprendo il ruolo di terzo pilota della Mercedes, all’ombra di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

A stretto giro arriva la reazione di Hulkenberg: “Nonostante tutto, resterò concentrato e tenterò di dare il massimo per il nostro team nelle gare restanti. Per quanto riguarda il 2020, sono fiducioso nella possibilità di trovare una buona soluzione, ma non c’è niente da annunciare adesso“.

federico.rossini@oasport.it