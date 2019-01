F1, Arrivabene: "Schumacher è qui tra noi, auguri a un pilota unico"

"Michael c'è, è tra noi, quindi a me piace ricordarlo per le cose che io conosco e per le cose che abbiamo vissuto. E' come vederlo qui davanti a me. Tanti auguri Michael, sei un grande". Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, fa gli auguri a Schumacher nel giorno del 50° compleanno dell'ex pilota. "Una sua vittoria che mi è rimasta nel cuore? Quella in Spagna a Barcellona, nessuno in realtà se la aspettava", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. "Una vittoria arrivata con il bagnato, essere lì in quel momento è stato come essere presenti e testimoni dell'inizio di una leggenda. Questa è una cosa che rimane nel cuore. Cosa aveva di unico rispetto a tutti gli altri? Il fatto che fosse unico", ha aggiunto Arrivabene.