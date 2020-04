Dal nostro partner OAsport.it

Si naviga a vista e si è in attesa di capire. Il Circus della F1 è fermo e non si sa se il Mondiale 2020 potrà davvero iniziare per via della grave criticità della pandemia globale. Diversi appuntamenti sono stati rinviati e in Australia vi è stata la cancellazione per il contagio nel Team McLaren. Una situazione, dunque, molto difficile che sta facendo riflettere non poco i gestori sul da farsi. La soluzione potrebbe essere quella di correre a porte chiuse a partire dal 5 luglio in Austria e addirittura gareggiare sul tracciato di Spielberg per due weekend consecutivi, in modo da recuperare almeno uno degli appuntamenti che non sono stati disputati altrove.

Formula 1 F1, Liberty Media anticipa i pagamenti alle scuderie in difficoltà DA 15 ORE

Da par loro, i piloti non vedono l’ora di calarsi nell’abitacolo della loro monoposto, consci però della necessità allo stato attuale delle cose di rimanere a casa e di rispettare le norme di sicurezza previste dal proprio Paese. E’ il caso del ferrarista Charles Leclerc che, intervistato da RaiSport, ha espresso le emozioni di questo periodo così particolare.

Dispiace non poter gareggiare, è una cosa con cui io sono praticamente nato. Tuttavia ora è giusto rimanere a casa e rispettare le regole per evitare i contagi. Comunque sento la vicinanza dei tifosi della Ferrari attraverso i social e questo sicuramente mi conforta. Gareggiare a luglio? Lo spero e non ci sarebbero problemi su un possibile taglio del mio ingaggio

L’obiettivo di Liberty Media, gruppo che gestisce il Circus, è quello di disputare più gare possibili, tenendo conto che da regolamento per essere valido il campionato dovranno essere completate almeno 8 corse. Ovviamente il target è di farne molte di più proprio per far sì che la competizione non sia del tutto condizionata dall’emergenza sanitaria più di quanto lo sia ora come ora.

Play Icon WATCH Leclerc: "Ferrari ha lavorato per fare la migliore macchina, al 2020 chiedo serenità e maturità" 00:00:30

Formula 1 Ross Brawn contro Binotto: "Budget cap non è un problema. F1 senza Ferrari? Possiamo farlo" DA 16 ORE