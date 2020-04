Charles Leclerc ha confessato che il suo eroe è sempre stato Michael Schumacher. Il pilota della Ferrari vede il Kaiser come un mito, il sette volte Campione del Mondo è un riferimento per il giovane monegasco che ne ha parlato in alcune dichiarazioni concesse a Marca:

" L’eroe tra i piloti Ferrari, per me ma penso anche per molti, era Michael. Ero piccolo quando vinceva ma è sempre stato molto impressionante. Ogni volta che guardavo la F1, specialmente seguendo la Ferrari, era Schumacher che osservavo. "

Il 22enne, l’anno scorso capace di vincere a Spa e a Monza al volante della Rossa, ha rinnovato il contratto con la Scuderia di Maranello fino al 2024 e punterà naturalmente a vincere quel Mondiale che il Cavallino Rampante non festeggia dal 2007 con Kimi Raikkonen.

C’è chi vede Leclerc come possibile nuovo Schumacher, a parlarne è stato Bernie Ecclestone: