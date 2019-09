Fernando Alonso apre a un clamoroso ritorno in Formula Uno nel 2021. Il due volte Campione del Mondo ha lasciato il Circus al termine della scorsa stagione, nel frattempo ha vinto la 24 Ore di Le Mans e il Mondiale WEC e ora è atteso dalla sfida della Dakar ma l’amore per la F1 non ha abbandonato l’asturiano che è infatti presente nel box della McLaren in occasione del GP d’Italia.

Il regolamento della massima categoria automobilistica cambierà radicalmente nel 2021 e Fernando Alonso starebbe guardando a quella stagione per un clamoroso ritorno come ha ribadito ai microfoni di Sky:

" Penso che prima ci siano un paio di sfide al di fuori della Formula 1 che devo portare a termine. C’è la Indy 500 ed altre cose. Nel 2021, con i nuovi regolamenti, penso che che sia una buona opportunità, perché forse ci sarà una Formula 1 diversa da quella che vediamo ora.. Penso che i motivi per cui ho lasciato la Formula 1 l’anno scorso siano ancora presenti, con una squadra che domina e gare troppo prevedibili. Nel 2021 le cose potrebbero e cambiare e forse sarebbe una buona opportunità. L’unica cosa negativa è il calendario: 22 gare senza tregua. E’ piuttusto impegnativo, quindi vediamo. Sto invecchiando. "