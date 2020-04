La Ferrari ha voglia di scaldare i motori in vista di una stagione ancora al palo per l'emergenza sanitaria collegata alla pandemia di Covid-19. Il team principal del Cavallino, Mattia Binotto, ammette in un’intervista a Sky che il circus non ha ancora le idee chiare su un possibile star, ma che il mese di luglio potrebbe essere quello giusto per ritrovare l'asfalto.

"Nessuno sa veramente quando si ripartirà. Lunedì abbiamo incontrato Liberty e FIA, con cui si è discusso sul tema. La Formula 1 sta cercando di organizzare il miglior campionato possibile, magari a partire dall'inizio di luglio, se questo sarà possibile. Al momento non ci sono conferme ma credo che entro la fine di maggio avremo un quadro più chiaro".

Binotto ricorda anche che, secondo regolamento, "per avere un campionato mondiale sono necessarie almeno otto gare, ma tutti stanno cercando di organizzarne di più. L'importante è essere flessibili e da parte nostra faremo tutto ciò che è necessario, fine settimana brevi o doppio GP".