F1, GP Francia 2019: sostituita la pompa dell’olio sulla Ferrari di Vettel, nessuna penalità

La Ferrari ha sostituito la pompa dell’olio sulla monoposto di Sebastian Vettel. Come riporta Auto Motor und Sport, i meccanici del Cavallino Rampante hanno operato in regime di parco chiuso e sono stati costretti a cambiare il pezzo che ieri aveva creato parecchi problemi durante le qualifiche, generando delle difficoltà importanti al pilota che si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione sulla griglia di partenza. Il tedesco sarà chiamato a una rimonta furiosa in occasione del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1 che andrà in scena questo pomeriggio sul circuito Paul Ricard di Le Castellet.

La speranza è che tutti i problemi siano risolti e che il pilota del Cavallino Rampante possa disputare una buona gara cercando di risalire la china fin dai primi giri, la sostituzione della pompa dell’olio non comporterà infatti delle penalità sullo schieramento e Sebastian Vettel potrà scattare regolarmente dalla quarta fila cercando una magia.