F1, Kimi Raikkonen effettua lo shakedown della nuova Alfa Romeo C39

Giorno di shakedown per il Team Alfa Romeo. A Fiorano, infatti, il finlandese Kimi Raikkonen, replicando quanto già avvenuto l’anno scorso, ha portato al debutto la nuova C39, motorizzata Ferrari. La presentazione ufficiale della nuova macchina vi sarà nel day-1 dei test di F1 a Barcellona (19 febbraio), ma la vettura disegnata da Luca Furbatto ha iniziato la sua avventura nel 2020 in questa prima presa di contatto sull’asfalto nostrano.

Colpisce come la C39 sia stata colorata con una bellissima livrea con ben visibile il marchio storico del Biscione. Da queste prime tornate, si possono intravedere alcune soluzioni interessanti: l’ala anteriore in modalità outwash è stata confermata, mentre sono stati modificati lo schema delle sospensioni per favorire una gestione dei flussi aerodinamici più efficiente.

