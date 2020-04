F1, Liberty Media anticipa i pagamenti alle scuderie in difficoltà

Liberty Media, a proprierà del circurs della Formula 1, ha annunciato un'iniezione di liquidità per aiutare i team in difficoltà.

Un'iniezione di liquidità per aiutare i team in difficoltà. La Liberty Media ha annunciato di aver anticipato dei versamenti ad alcune scuderie alle prese con la crisi economica legata al coronavirus. Il Mondiale 2020 non è ancora partito, le prime nove gare in calendario sono state cancellate o rinviate a data da destinarsi e cinque delle sette scuderie con sede nel Regno Unito sono ricorse alla cassa integrazione.

"Abbiamo anticipato dei pagamenti per alcuni team - conferma Greg Maffei, presidente e CEO di Liberty Media. Ci sono casi in cui possiamo fare qualcosa di più e altre cose ancora che potremmo fare per supportare le squadre che hanno bisogno di aiuto. Si tratta di scuderie che vogliamo assicurarci siano solventi perché fanno parte di ciò di cui abbiamo bisogno per gareggiare con successo nel 2020, nel 2021 e oltre".

La speranza del circus è dunque quella di riuscire ad allestire comunque un calendario con 15-18 gare, ma Liberty Media sta valutando anche gli scenari peggiori con tutto quello che ne consegue, come la cancellazione della stagione.

