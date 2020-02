Le indiscrezioni della vigilia, a quanto pare, hanno avuto una conferma: è la SF1000 la nuova monoposto Ferrari per la stagione di Formula 1 2020/21.

E’ questa la sigla scelta del team di Maranello e che è stata presentata presso il Teatro Valli di Reggio Emilia.

SF1000... Come i Gran Premi che la Ferrari festeggerà in F1

Un nome particolare; ma una scelta giustificata dal fatto che la Rossa festeggerà nel 70° campionato mondiale di F1 il 1000° GP della propria storia.

La scadenza sarà nel GP del Canada o, in caso di mancata disputa della corsa in Cina per le conseguenze del Coronavirus, in Francia.

Ferrari SF1000, l'immagine ufficialeFrom Official Website

Vettel e Leclerc le guide: un titolo piloti che manca dal 2007

L’obiettivo, come al solito, sarà sempre lo stesso: vincere il titolo e interrompere la sequenza vincente della Mercedes. La Ferrari infatti non trova il successo nel Mondiale Piloti addirittura dal 2007, quando si impose davanti a tutti col finlandese Kimi Raikkonen.

Jean Todt e Kimi Räikkönen al GP del Brasile 2007: ultima vittoria per la Ferrari nel Mondiale PilotiGetty Images

A tentare l’impresa si spodestare la sempre favorita Mercedes col campione del mondo in carica Lewis Hamilton saranno ancora il tedesco Sebastian Vettel, all’ultimo anno di contratto con la Ferrari, e il monegasco Charles Leclerc.

Le novità della SF1000

Una nuova vettura progettata in casa Ferrari, la 66esima diversa nella storia della Scuderia, cercando di trovare delle soluzioni alle problematiche della SF90: poco carico aerodinamico, sistema di sospensioni non al top e gestione delle gomme critica. Vediamo se la SF1000 sarà superiore da questo punto di vista alla monoposto della passata stagione. Per il 13esimo anno consecutivo dunque la Ferrari prova a lanciare la sua sfida all’iride mondiale: alla SF1000 il compito di provare a invertire il senso della storia.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Vettel, pilota Ferrari

" La vettura mi piace molto e si vedono alcune differenze: il retrotreno è stato ristretto. Non vedo l'ora di guidarla, ma devo aspettare una settimana. Mi sento un po' anche italiano. Per il cibo ad esempio, ma amo la gente e la cultura. Ma soprattutto ho una grande passione per la Ferrari che è una grande parte della storia italiana. Impossibile fare previsioni, ci sono state tante ore di lavoro e lo sento quando guido tutto questo. Garantisco grande impegno, come c'è l'impegno di chi lavora per la Ferrari. Per il resto, bisogna aspettare. "

Leclerc, pilota Ferrari

" L'approccio alla stagione è un po' diverso perché conosco l'ambiente ed è il secondo anno. Ho fiducia e non vedo l'ora. Mi sono preparato fisicamente tantissimo in montagna, mentalmente provo a dare il mio meglio insieme alla squadra. Abbiamo lavorato insieme per fare una macchina migliore e per imparare dagli errori del passato. Tortellini? Devo perdere qualche kg... "

Camilleri, ad Ferrari

" Siamo molto concentrati sull'obiettivo finale: la vittoria. Abbiamo il talento per trasformare in realtà questa ambizione. Gestiamo la pressione in maniera positiva perché ci unisce e ispira a fare meglio. Posso garantire che siamo molto esigenti con noi stessi. La prossima stagione sarà un anno interessante e importante perché dovremo anche sviluppare una nuova vettura con il regolamento che cambierà: la squadra sarà molto impegnata. Sono fiducioso nel nostro gruppo di lavoro: c'è lo stesso spirito del nostro fondatore Enzo Ferrari. Il tempo ci è nemico e siamo concentrati per guadagnare ogni centesimo: lavoriamo giorno e notte pensando anche al futuro. Sono molto contento di come Mattia Binotto sta guidando la sqaudra, contiamo molto su Vettel e Leclerc. Hanno un talento incredibile e grande passione per la Ferrari. "

Presentazione Ferrari SF1000: Vettel, Leclerc e Binotto (From Official Twitter)Twitter

Binotto, team principal Ferrari