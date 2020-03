F1, quando incomincerà il Mondiale? Tra gli scenari anche Gran Premi sui 2 giorni

Il Mondiale F1 2020 non incomincerà prima del 14 giugno quando è in programma il GP del Canada, l’emergenza coronavirus ha portato a una serie di cancellazioni e di rinvii che hanno spostato sempre più in là l’inizio del campionato: l’appuntamento di Montreal dovrebbe essere il primo della stagione ma naturalmente non c’è certezza visto che la pandemia ha messo in ginocchio tutto il pianeta e non sarà semplice uscirne rapidamente.

Al momento le varie scuderie stanno osservando un periodo di ferie, per l’occasione anticipato da agosto a inizio primavera in modo da avere delle date a disposizione nel cuore dell’estate per disputare alcune gare se ci saremo lasciati alle spalle Covid-19.

Liberty Media e la FIA stanno chiaramente valutando quale potrà essere il calendario del Mondiale dopo questa emergenza, ci sono tanti eventi da recuperare e si pensa a una rassegna iridata sulle 15-18 gare come ha dichiarato Chase Carey. Ci sono alcune ipotesi al vaglio, ne ha parlato anche Mattia Binotto a Sky Sport 24.

Il team principal della Ferrari si è infatti dichiarato disponibile alla disputa di Gran Premi sui 2 giorni, le prove libere previste per il venerdì verrebbero posticipate al sabato mattina prima delle qualifiche: in questo modo si recupererebbe un giorno, utile per i trasferimenti in caso di weekend di gara ravvicinati in località molto distanti tra loro. L’ipotesi di disputare due gare sullo stesso circuito nello stesso fine settimana sembra invece più lontana, ne sta parlando la MotoGP ma per la F1 sembra altamente improbabile.