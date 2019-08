La prima vittoria in carriera in Formula 2 di Mick Schumacher non ha lasciato inerme il mondo del motorsport. Il successo dell’Hungaroring, infatti, ha fatto versare fiumi di inchiostro e di parole a moltissimi addetti ai lavori, e ha fatto sognare tanti tifosi che ricordano bene l’epopea di Michael e che sognerebbero di vedere nuovamente il cognome Schumacher sulla livrea di una monoposto di Maranello. Tra queste voci non è mancata quella di Ross Brawn, uno che con il padre di Mick ha scritto pagine indelebili di storia della Ferrari e della Formula Uno.

" Senza dubbio è stato emozionante quando l’ho visto alzare le braccia al cielo dopo quella vittoria – spiega a Bild il direttore generale e responsabile sportivo del progetto Formula 1 – Non posso inoltre negare che mi abbia davvero ricordato suo padre Michael in quel momento. "

Brawn prosegue nella sua analisi di Mick Schumacher e spiega come l’affermazione in terra magiare potrebbe fargli svoltare la stagione.

" La vittoria di Mick è giunta dopo un periodo non troppo fortunato per il tedesco, con una prima metà di campionato forse al di sotto delle aspettative. Questo trionfò gli permetterà di fare ancor più affidamento sulle proprie capacità in futuro. Questo successo ha rappresentato un momento importante della sua crescita ma, senza dubbio, è sulla buona strada per scrivere qualcosa di importante. "

Una investitura non di poco conto da Ross Brawn, che di talento nella Formula Uno se ne intende, come della famiglia Schumancher. L’augurio di tutti è che il giovane classe 1999 possa crescere settimana dopo settimana e scrivere la sua storia, con il pesante cognome che ha sulle spalle che non dovrà essere un fardello.

