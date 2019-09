F2, pilota USA ferito a Spa sarà operato alla gamba destra a Londra

Il pilota americano Juan Manuel Correa, coinvolto nello schianto della gara di Formula 2 che è costato la vita al francese Anthoine Hubert il 31 agosto a Spa-Francorchamps, sarà operato domenica alla gamba destra. Lo ha annunciato il suo entourage in un comunicato: "Per la prima volta dall'incidente, i medici avranno pieno accesso alle sue ferite nella parte inferiore della gamba destra", si legge. "Saranno in grado di valutare il danno a stinco, caviglia e piede e durante l'operazione (che deve durare più di dieci ore), salveranno ciò che può essere salvato e rimuoveranno ciò che deve essere rimosso per consentire di ricostruire al meglio l'arto". Il ventenne, che è stato rilasciato il 21 settembre dal coma artificiale in cui era stato posto 15 giorni prima per alleviare le difficoltà respiratorie acute, è stato trasferito questa settimana in un nuovo ospedale di Londra specializzato in chirurgia ortopedica.