Fernando Alonso potrebbe tornare presto al volante di una vettura di Formula Uno. Il due volte Campione del Mondo ha abbandonato la categoria al termine della passata stagione ma sarebbe vicino al rientro, anche se non in gara. Come riporta Marca, lo spagnolo potrebbe partecipare ai Test Pirelli in programma il 2-3 aprile a Sakhir, immediatamente dopo il GP del Bahrein che andrà in scena nel prossimo weekend (seconda tappa del Mondiale). Il 37enne, reduce dal trionfo nella 24 Ore di Daytona e nella 1000 Miglia di Sebring, si metterebbe a disposizione di McLaren con l’obiettivo di raccogliere dati importanti e contribuire alla crescita della monoposto.

Fernando Alonso, che si sta preparando per affrontare la 500 Miglia di Indianapolis con l’obiettivo di completare la Tripla Corona, potrebbe essere in pista regolarmente il 2 aprile mentre per il 3 avrebbe dei problemi visto che sono in programma dei Test con la Toyota al Paul Ricard. Impossibile invece vederlo all’opera nei test che seguiranno il GP di Spagna visto che sono a ridosso dell’appuntamento nell’ovale americano, più probabile un’esperienza in Ungheria (6-7 agosto) ma staremo a vedere gli sviluppi nei prossimi giorni.