Fernando Alonso: "Tornare in Formula 1? Ci penserò, ma non faccio promesse. Penso ad altro"

Fernando Alonso e la F1, una porta aperta al 50%. Il due volte campione del mondo (nel 2005 e nel 2006) con la Renault, ritiratosi lo scorso anno, si sta preparando in vista di nuove sfide. Dopo aver dato conferma delle sue qualità nelle gare di durata, il suo prossimo obiettivo è quello della Dakar 2020 che affronterà con la Toyota. Una competizione completamente nuova per l’asturiano, desideroso di sperimentare e di centrare nuovi target prestigiosi.

" Ora come ora non sono interessato a ritornare in F1. Non sono tornato sui miei passi e sono soddisfatto di quanto ho deciso, anche se seguo sempre assiduamente il Circus. Direi che le possibilità di tornare sono al 50%. Ci penserò, ma non voglio fare promesse. Ci sono tante variabili in gioco. Esaminerò le regole della stagione 2021 e poi saprò cosa fare. Per adesso voglio pensare alla Dakar e alla Indy "

Il pensiero alla Formula 1, però, è ancora vivo. Per questo un eventuale ritorno nella massima categoria dell’automobilismo non è da escludere, anche se in questo momento l’attenzione di Alonso riguarda altro.