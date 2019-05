Fernando Alonso vicino alla Ferrari? Il possibile ritiro di Vettel apre nuovi scenari

Oggi è emersa una clamorosa rivelazione per quanto riguarda la F1: il quotato giornalista Joe Saward ha parlato delle voci riguardo al possibile ritiro di Sebastian Vettel al termine di questa stagione. Il pilota della Ferrari potrebbe appendere i guanti al chiodo dopo un’avventura deludente con la Scuderia di Maranello che non lo ha portato ad alcuna vittoria iridata (salvo miracoli nei prossimi mesi), il quattro volte Campione del Mondo ha commesso diversi errori nelle sue annate in Rosso e non sembra avere più la serenità giusta per potere competere ai massimi livelli anche perché il Cavallino Rampante sembra puntare con convinzione sul giovane Charles Leclerc.

Come riporta Marca, si parlerebbe allora di un clamoroso ritorno di Fernando Alonso che ha guidato la Ferrari dal 2010 al 2014 (sfiorando anche il Mondiale al primo assalto). Il 37enne, ancora scottato per la mancata partecipazione alla 500 Miglia di Indianapolis di domenica scorsa, ha lasciato la Formula Uno al termine della passata stagione quando guidava una McLaren ma sarebbe intenzionato a rientrare nel Circus ed ecco dunque che potremmo assistere a un nuovo matrimonio tra Maranello e l’asturiano, sempre amato dal pubblico e apprezzato dal team principal Mattia Binotto.