Ferrari a Jerez de la Frontera per i test sulle nuove gomme solo con Charles Leclerc

L’appuntamento è fissato per domani 8 febbraio. Due giorni attenderanno Charles Leclerc al volante della Ferrari sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Il monegasco, infatti, girerà con un macchina “particolare” per testare le nuove gomme da 18 pollici della Pirelli che faranno il loro debutto nel Mondiale 2021. L’azienda italiana (fornitrice degli pneumatici nel Circus) ha inoltre comunicato, attraverso un tweet, che la Rossa sarà solo con Leclerc su una mule-car. In buona sostanza, niente Andalusia per il tedesco Sebastian Vettel che vedremo direttamente in occasione della presentazione della nuova vettura l’11 febbraio a Reggio Emilia e in pista al Montmeló per i test pre-stagionali, a partire dal 19 febbraio.

Una scelta evidentemente legata alla situazione contrattuale diversa tra i due piloti: Leclerc, con il rinnovo in tasca, mentre Seb in scadenza. Con occhi un po’ maligni, si potrebbe valutare il tutto in chiave “pro-Charles”, ma appare chiaro che la scuderia si rivolga in ottica 2021 al 22enne del Principato già certo della permanenza in Ferrari.

giandomenico.tiseo@oasport.it