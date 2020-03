Ferrari autorizzata a partire per Melbourne: il Coronavirus per ora non ferma la Rossa

La Ferrari è stata autorizzata a partire per Melbourne dove nel weekend del 13-15 marzo andrà in scena il GP d’Australia 2020, prima tappa del Mondiale F1. Il Decreto Governativo, firmato dal premier Giuseppe Conte per contenere l’emergenza coronavirus, ha allargato la zona rossa alla Lombardia e ad altre 14 Province tra cui quella di Modena dove si trova Maranello, sede del Cavallino Rampante. Come riporta it.motorsport.com, tutto lo staf della Rossa ha avuto il via libera per dirigersi verso la terra dei canguri.

Ci riferiamo al team principal Mattia Binotto, ai piloti, allo staff dirigenziale, ai vertici tecnici mentre chi allestisce box e hospitality è già in Australia da qualche giorno. All’arrivo all’aeroporto è previsto un controllo della temperatura e le misure annunciate sono particolarmente restrittive. Nessun problema anche per l’Alpha Tauri che ha sede a Faenza ed è dunque fuori dalla zona rossa.

