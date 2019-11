Ferrari, Binotto valuta "multe" per Leclerc e Vettel. Montezemolo: "La Rossa prima di tutto"

Sono momenti di tensione e soprattutto di riflessione in casa Ferrari dopo il clamoroso scontro tra Vettel e Leclerc al giro 66 del Gp del Brasile. I due piloti sono partiti da San Paolo senza parlarsi, il monegasco destinazione Ginevra, il tedesco diretto a Zurigo. Quel che è certo è che le conseguenze dell’incidente che ha messo fuori gioco le due Rosse non si esauriranno al doppio confronto con il team principal, Mattia Binotto, a fine gara.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Binotto incontrerà oggi Louis Camilleri, amministratore delegato della casa automobilistica di Maranello, per analizzare il presente e ipotizzare qualche mossa futura a livello di regole interne e eventuali sanzioni. Dato il blasone dei propri piloti e la necessità di mantenere alto il rendimento di entrambi, l’alta dirigenza della Ferrari potrebbe pretendere un atteggiamento diverso da Leclerc e Vettel per le fasi di gare in cui si troveranno a combattere tra loro. Riducendo l’aggressività a vantaggio della tutela delle macchine, dei punti e dell’interesse del team, per esempio. Se non saranno rispettate queste linee-guida, potrebbero scattare, appunto, delle “multe”, sia pecuniarie sia disciplinari, con qualche conseguenza sulle priorità per le gare successive. Il tutto considerando che Vettel nel 2020 sarà al tramonto della sua permanenza in Ferrari mentre a Leclerc spetta il compito di aprire un ciclo rosso, possibilmente con una macchina capace di fronteggiare Mercedes e Red Bull.

Luca Cordero di MontezemoloGetty Images

Sul "suicidio" brasiliano e sul futuro della rivalità tra i due assi del Cavallino è intervenuto anche l’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo ai microfoni di Quotidiano.net.

" Chi guida la Rossa deve essere consapevole che si tratta di un grande onore. L’interesse della Scuderia viene sempre al primo posto! Io ai miei piloti dicevo: sfidatevi pure in pista, ma non permettetevi di danneggiare l’azienda, questo mai. Quando ero direttore sportivo del Drake, il povero Regazzoni veniva a lamentarsi di Lauda. E più tardi Irvine e Barrichello contestavano la supremazia di Schumi. Ma la mia risposta era sempre la stessa. Ovvero: non ti va bene correre tutelando l’interesse della Ferrari? Benissimo, vai a farti una squadra tua e buona fortuna. Da fuori non mi permetto di giudicare. Di sicuro potrei arrivare a capire, ma non a giustificare un episodio come quello di domenica se in ballo ci fosse la vittoria. Ma per un piazzamento, via... "

Chiusura di Montezemolo sul team principal di Maranello che avrà un ruolo chiave nei prossimi giorni per far rientrare la "crisi" della Rossa.

" Binotto in Ferrari l’ho assunto io. Ho fiducia nel suo lavoro. Gli sarebbe magari di aiuto una figura com’era il grande Lauda per Toto Wolff in Mercedes, ma questo è un altro discorso. "