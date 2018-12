Ferrari con un passo più lungo: il serbatoio sarà più grande, ecco la mossa per sfidare la Mercedes

La Ferrari 2019 potrebbe avere un passo più lungo rispetto all’ultima stagione. Questa è la grande anticipazione pubblicata da it.motorsport.com: la Rossa per il prossimo anno potrebbe allungarsi di circa 30-50 millimetri perché il serbatoio posto tra telaio e carburante dovrà essere più grande. Ricordiamo che le nuove norme prevedono che si possano imbarcare 5 kg in più di carburante, dagli attuali 105 kg si passerà a 110.

La SF71H era lunga 3.261 millimetri (70 in più rispetto al 2017), comunque inferiore rispetto alla Mercedes che si spinse fino a 3.760 e che non dovrebbe crescere ancora in vista del prossimo Mondiale (a Brackley starebbero lavorando sul retrotreno). Non è da escludere che la Ferrari abbia anche una trasmissione leggermente più lunga in modo da avere un retrotreno ancora più estremo e in questo modo le ruote anteriori verrebbero spostate più in avanti per gestire meglio le turbolenze. La nuova vettura di Maranello verrà presentata il prossimo 15 febbraio.