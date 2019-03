In un caldo e assolato tracciato di Sakhir, incastonato tra le dune del deserto, si sono disputate le prime prove libere del Gran Premio del Bahrein 2019 di F1. Come consuetudine, i primi novanta minuti di azione sul circuito situato vicino a Manama sono risultati non del tutto veritieri, sia per le condizioni meteo, sia per il fatto che la pista si sia presentata ancora particolarmente sporca per colpa della sabbia. Le temperature della FP1, attorno ai 30° per quanto riguarda l’atmosfera e 50° per l’asfalto, non saranno ribadite nelle prossime sessioni, con FP2, qualifiche e gara che si correranno in notturna e sotto la luce dei riflettori.

Ad ogni modo il miglior tempo è stato fissato da Charles Leclerc (Ferrari) in 1:30.354 sfruttando gli pneumatici soft. Alle sue spalle, a 263 millesimi, il compagno di scuderia Sebastian Vettel, a parità di gomma. Terza posizione per Valtteri Bottas (Mercedes) a 974 millesimi, mentre è quarto Lewis Hamilton a 1.247. La monoposto di Maranello, dunque, ha dato quei segnali di ripresa che tutti i tifosi aspettavano. Dopo l’opaco weekend australiano, infatti, la SF90 ha dimostrato di essere tornata vicina alle prestazioni dei test di Barcellona, anche valutando il passo gara. Certo, è assolutamente prematuro pensare ad una completa guarigione, ma l’avvio del fine settimana di Sakhir lascia ben sperare.

Video - Charles Leclerc, il giovane predestinato per un grande futuro in Ferrari 01:26

In quinta e sesta posizione, quindi, troviamo le due Red Bull. Max Verstappen ha concluso a 1.319 dalla vetta, mentre Pierre Gasly (che ha dato il via alla sua sessione presentando molte griglie al posteriore) ha accusato poco meno di un decimo dal compagno. Settima posizione per lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren) che presenta una nuova Power Unit dopo la rottura di Melbourne. Per l’ex Renault il distacco è di 1.598. Ottava posizione proprio per il suo ex compagno, Nico Hulkenberg, che ha spinto la sua RS19 a 1.686 da Leclerc. Nona posizione per la Toro Rosso del russo Daniil Kvyat a 1.985, mentre chiude la top ten Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 2.031, pochi millesimi davanti a Daniel Ricciardo (Renault) al quale è stata sostituita la scocca. 16esimo tempo, infine, per Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a circa 2.5 secondi.

Negli ultimi minuti del turno i protagonisti si sono concentrati sulle primissime simulazioni di passo gara. Nelle poche tornate concluse Mercedes e Ferrari hanno fatto segnare tempi sul passo dell’1:36 alto (con le Frecce d’argento che rapidamente sono scese fino all’1:37 medio, mentre Vettel centrava uno strepitoso 1:35.1), con la Red Bull non troppo distante. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein, che sarà molto più indicativa sotto questo punto di vista, scatterà alle ore 16.00, le ore 18.00 di Sakhir e, come annunciato, si disputerà sotto la luce dei riflettori.

Risultati e classifica FP1 GP Bahrein 2019

1 16 C. Leclerc Ferrari 1’30″354 17 2 5 S. Vettel Ferrari +00″263 1’30″617 19 3 77 V. Bottas Mercedes +00″974 1’31″328 24 4 44 L. Hamilton Mercedes +01″247 1’31″601 20 5 33 M. Verstappen Red Bull +01″319 1’31″673 18 6 10 P. Gasly Red Bull +01″461 1’31″815 17 7 55 C. Sainz McLaren +01″598 1’31″952 27 8 27 N. Hulkenberg Renault +01″686 1’32″040 16 9 26 D. Kvyat Toro Rosso +01″985 1’32″339 22 10 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +02″031 1’32″385 20 11 3 D. Ricciardo Renault +02″047 1’32″401 17 12 20 K. Magnussen Haas +02″248 1’32″602 20 13 23 A. Albon Toro Rosso +02″520 1’32″874 23 14 11 S. Perez Racing Point +02″531 1’32″885 19 15 4 L. Norris McLaren +02″591 1’32″945 26 16 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +02″595 1’32″949 22 17 8 R. Grosjean Haas +02″640 1’32″994 21 18 18 L. Stroll Racing Point +03″186 1’33″540 15 19 63 G. Russell Williams +03″834 1’34″188 23 20 88 R. Kubica Williams +03″899 1’34″253 24

