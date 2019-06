Un nuovo passo della Ferrari sul caso della penalità che è costata a Sebastian Vettel la vittoria al GP del Canada: dopo aver rinunciato a ricorrere in appello, il team di Maranello presenta istanza di revisione.

Il team, che si avvale dell’articolo 14.1.1 del Codice Sportivo internazionale, chiede una revisione del caso alla FIA ​​sulla base di nuove prove raccolte. Il Codice Sportivo Internazionale offre infatti la possibilità di rivedere le decisioni prese portando nuovi elementi che non erano disponibili al momento in cui era stato preso il provvedimento.

Perché solo adesso?

Un tentativo, quello di Maranello, di provare a cambiare una regola molto controversa e che tanto ha fatto discutere in questi ultimi recenti anni. La Ferrari infatti, consapevole che l'immediato appello sarebbe stato da regolamento rigettato, ha raccolto tutte le evidenze e le presenterà al Tribunale di revisione (una sorta di Tas della FIA) con l'intenzione non di arrivare allo scontro con la Federazione, ma di aiutare la FIA a provare a rivedere la regola e l’intera procedura. La palla passerà poi alla Federazione Internazionale Automobilistica, che deciderà il da farsi rendendo eventualmente retroattiva la decisione.

Tempistiche

Brevi. Per agire c'è tempo entro 14 giorni dall'esposizione della classifica della gara: ciò vuol dire che la Ferrari potrà percorrere questa strada fino alla prossima gara in programma nel fine settimana a Le Castellet, in Francia (weekend 21-23 giugno). Poi, la stessa FIA, dovrà prendere la sua decisione finale per non allungare ulteriormente un gran premio, quello del Canada, che si è fatto veramente infinito.

Video - Gabriele Tarquini: "Vettel ha sbagliato, penalità giusta, e comunque soffre sempre Hamilton" 03:10