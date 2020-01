Charles Leclerc è molto carico in vista del Mondiale 2020 di F1. L’avvio della stagione ci sarà a Melbourne (Australia) il 15 marzo e il monegasco, fresco di rinnovo con la Ferrari, è pronto per dare il massimo.

In un’intervista concessa ad Autosport, Leclerc ha un obiettivo chiaro:

" Voglio vincere il titolo del 2020. Sarà molto difficile, ma io voglio provarci perché è bene sempre avere ambizioni "

Nel 2019, il 22enne nativo del Principato si è portato a casa sette pole-position (il migliore del Circus) e due vittorie e ora si aspetta di migliorare il proprio feeling con la Rossa. Molto dipenderà dalla nuova monoposto, che i tifosi e i tecnici si augurano sia all’altezza della Mercedes. Indubbiamente, bisognerà evitare anche che episodi come l’incidente “fratricida” con Sebastian Vettel in Brasile si ripetano. Da questo punto di vista il ferrarista è convinto che non vi sarà una replica, pur comprendendo che non sempre sarà facile la gestione interna.

Una stagione particolare che precederà il 2021, l’anno della “rivoluzione” con nuove macchine e nuove regole tecniche. Per questo, l’alfiere del Cavallino ritiene che: “I team investiranno molto in stagione, visto che l’anno venturo vi sarà il budget cup“. A questo punto non resta che far parlare la pista. La Ferrari verrà presentata l’11 febbraio e già da quel vernissage qualche indizio lo si avrà.

