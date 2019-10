Al momento ogni ipotesi è possibile, dipenderà dalle scelte del team ma soprattutto da quelle del tedesco. Di cui si vocifera relativamente ad un possibile ritorno in Red Bull, mentre Ferrari guarda in casa Renault a Hulkenberg e Ricciardo.

E' la solita vecchia storia della Formula 1, e delle corse in generale: il compagno di squadra è il primo avversario da battere, sempre e comunque. Perché rappresenta il più immediato raffronto in un mondo geneticamente competitivo, e perché ti dà una dimensione all'interno del team e nel confronto con gli altri piloti. Poi si può vivere d'amore e d'accordo finché la macchina non va, come è accaduto ai due ferraristi nella prima parte di stagione. Ma non appena si ha fra le mani una vettura potenzialmente vincente, viene fuori il buon vecchio istinto dei piloti: primeggiare su tutti, a partire dal team mate. Coi pro e i contro che ne derivano.

Vettel-Leclerc ai ferri corti

Ne sa qualcosa Mattia Binotto, che ha visto vivere in armonia i suoi due piloti fino all'estate per poi ritrovarseli protagonisti di una prevedibile guerra fratricida allorché la SF90 ha trovato carico aerodinamico e competitività. Accordi disattesi, sgarbi e dispetti più o meno dissimulati in pista, team radio tesi e spesso imbarazzanti, velate accuse a mezzo stampa, lavaggio assortito di panni sporchi in pubblico sono divenuti il corollario delle imprese sportive dei due galletti in rosso. Una situazione esplosiva che ora il Team Principal sarà chiamato a disinnescare, soprattutto con un occhio al Mondiale 2020.

I precedenti

La guerra fredda Tra Vettel e Leclerc è iniziata per l'appunto con la crescita di prestazioni della Ferrari. A Monza, una settimana dopo aver fatto la sua parte per favorire la prima vittoria di Leclerc in Belgio, Vettel si è sentito tradito dalla mancata scia concessagli in Q3 dal compagno di squadra, che aveva invece avuto buon gioco nell'assicurarsi la pole a ruoli invertiti. A Singapore la seconda puntata, con Charles spazientito per la strategia di gara che aveva portato la Ferrari a fermare prima Seb per assicurarsi la doppietta. Infine la frittata di Sochi, con Vettel che ha provato a rimandare all'infinito la restituzione della posizione come da patti pre-gara (ma nei primi 10/15 giri era effettivamente difficile invertire le posizioni senza rischiare l'attacco di Hamilton) e Leclerc che ha ripreso a 'cantare' in radio come un usignolo. Risultato: nessuno dei due si fida più dell'altro, il che cambia parecchio in ottica futura.

Tempo di scelte

Perché a Maranello si sta lavorando duro sulla SF90 con l'obiettivo di avere una macchina performante nel 2020, ultima stagione con l'attuale regolamento tecnico. E la prospettiva di una Ferrari in lizza per il Mondiale mal si accompagna con le tensioni attualmente presenti fra i due piloti. Vettel è garantito da un lauto contratto anche per il prossimo anno, la scelta definitiva è sua. L'obiettivo di provare a vincere un Mondiale con la rossa è sempre lì, ma forse gli ultimi accadimenti potrebbero aver cambiato qualcosa anche nella percezione del tedesco. Perché Leclerc non è solo velocissimo, ma è 'scomodo' anche in senso politico e comunicativo, e Seb potrebbe aver colto di non essere più centrale nei progetti di Maranello come lo era fino alla scorsa stagione. Tuttavia qualche riflessione toccherà anche al management ferrarista, chiamato alla classica scelta tra le due punte e la formula con un potenziale campione ed un buon gregario, al di là dei contratti.

Meglio due punte o una?

Partiamo dal presupposto che Charles Leclerc non è più da tempo un 'predestinato' bensì un campioncino cresciuto e maturato in tempi rapidissimi, molto più rapidi rispetto all'avversario di ieri e di domani Max Verstappen. E che Sebastian Vettel, messo giustamente in discussione per le difficoltà tecniche e per la fragilità mentale mostrata nell'ultimo anno, è pur sempre un quattro volte campione del Mondo che anche nelle ultime uscite, con una macchina più adatta al suo stile di guida, ha mostrato di avere ancora dei valori importanti. Ergo: impossibile chiedere ad uno dei due di fare da secondo all'altro, così come rischioso metterli in competizione interna. Se lo poteva permettere la McLaren con Senna e Prost, o la Mercedes nell'anno di grazia di Nico Rosberg, ma parliamo di macchine talmente superiori alla concorrenza da potersi permettere di buttare via punti. Cosa che non può permettersi la Ferrari di oggi. E nemmeno più la Mercedes, che infatti ha evitato di affiancare lo scalpitante Esteban Ocon a Lewis Hamilton confermando per un altro anno Vallteri Bottas.

Pro e contro

Il paddock si è sempre diviso più o meno a metà fra chi sostiene che sia sempre meglio avere due piloti forti in squadra e chi privilegia un assetto meno paritario. Certo poter contare su due campioni ha i suoi vantaggi: per la classifica Costruttori in primis, ed anche per la possibilità di giocare con le strategie rispetto agli avversari, come ben dimostrato dal Gp di Singapore. Ma il rovescio della medaglia è l'inevitabile perdita di armonia all'interno del team, col rischio di dispersione di energie e di punti pesanti se la rivalità tracima in faida, come sta accadendo a Maranello. Mercedes e Red Bull hanno fatto una scelta ben chiara puntando tutte le fiches su Hamilton e Verstappen, in Ferrari è il momento delle valutazioni. Persino Ross Brawn si è espresso in proposito: "Da un lato hanno un quattro volte campione del mondo che è uno dei piloti più raffinati che ci siano in griglia, nonostante qualche errore di troppo nelle ultime 2 stagioni. Dall’altro, hanno un talento incredibile in Charles Leclerc, dopotutto non fai sei pole e vinci due gare su piste leggendarie come Spa e Monza se non sei una stella nascente. È una combinazione potenzialmente esplosiva e richiede d’essere gestita attentamente. Ovviamente, Binotto è ben consapevole di come queste dinamiche possano funzionare, avendole già vissute quando era un giovane ingegnere. A lui l’onore e onere di far sì che il meccanismo che muove quella che può essere una salutare rivalità fili liscio”, analizza Brawn.

Futuro: Vettel parla con Red Bull

Non sono ovviamente passate inosservate nemmeno le parole di Helmut Marko, 'burattinaio' di casa Red Bull e autentico mentore di Vettel. Che nei momenti difficili, anche in Ferrari, ha sempre trovato nel manager austriaco uno pronto ad ascoltarlo e consigliarlo. "A Sochi la Ferrari ha deciso di puntare sulla macchina più lenta. Non c’è un futuro lì per Sebastian" - ha detto caustico. Difficile decifrare se si tratti di un 'invito' a tornare a casa (dove comunque, almeno per un anno, Seb dovrebbe gestire un'altrettanto difficile convivenza con Verstappen) o se si tratti solo di ulteriore pressione da gettare sulla Ferrari. La quale, se dovesse trovare un accordo col tedesco per separarsi, punterebbe dritto in casa Renault. Su Nico Hulkenberg se prevalesse una soluzione di passaggio, su Daniel Ricciardo (andrebbe comunque pagata una penale per liberarlo da un altro anno di contratto con la Règie) se l'orizzonte fosse più lungo. E tempo per decidere non ne resta molto.