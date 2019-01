Ferrari, ribaltone a sorpresa: Arrivabene lascia, il nuovo team principal sarà Mattia Binotto

Il 2019 della Ferrari inizia con un cambio della guardia per certi versi clamoroso, ma per chi conosce a fondo la realtà di Maranello, per nulla così sorprendente. Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal del Cavallino Rampante e sarà sostituito da Mattia Binotto, attuale direttore tecnico della Rossa e stimatissimo da Sergio Marchionne.

A dare la notizia per fatta è la Gazzetta dello Sport che sottolinea come già oggi la Ferrari potrebbe essere comunicato ufficialmente il cambio al vertice della gestione sportiva.

Le ragioni dietro alla scelta: fra tensioni e un mondiale buttato via

Alla base dell’avvicendamento ci sarebbe il rapporto logoro – ormai da mesi - fra Arrivabene e Binotto, che aveva fatto pensare al responsabile tecnico e ‘padre putativo’ della SF71H di lasciare la Ferrari ed accettare le offerte ricevute da scuderie rivali (Mercedes e Renault su tutte). Il rischio di perdere un professionista stimatissimo da Sergio Marchionne - l’ex numero uno di FCA negli ultimi tempi e non solo, era solito parlare direttamente con Binotto dei problemi della Rossa e del futuro della scuderia – e uno dei principali artefici del rilancio della scuderia di Maranello, dopo il primo fallimentare anno con i motori V6 ibridi, ha convinto John Elkann a non rimandare più questa decisione e a sfiduciare Arrivabene in luogo del 49enne ingegnere di origine svizzera.

Maurizio Arrivabene, che lascerà il timone dopo quattro annate, paga soprattutto gli errori strategici, a livello di gestione di piloti ma anche a livello comunicativo nell’ultima annata. I vertici della scuderia di Maranello non avrebbero affatto gradito le critiche di Arrivabene alla vettura nel finale di stagione, quando la Mercedes ha superato la Rossa aggiudicandosi di fatto l’ennesimo titolo piloti, e l’ex dirigente di Phillip Morris aveva puntato il dito contro il mancato sviluppo della vettura piuttosto che provare ad affrontare seriamente la crisi di risultati che stava attraversando Sebastian Vettel. Il tedesco si è sentito lasciato solo e diversi ingegneri delegittimati.