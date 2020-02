Sarà Charles Leclerc ad aprire la nuova stagione della Ferrari. Cambio improvviso per la “Rossa” nella prima giornata dei Test di Barcellona 2020. Infatti al volante della SF1000 ci sarà il monegasco e non Sebastian Vettel. La Scuderia di Maranello ha annunciato che oggi il tedesco non girerà a causa di una indisposizione. Vettel infatti è stato vittima di un attacco influenzale e ha preferito evitare di scendere in pista.

Oggi avrebbe dovuto correre solamente Sebastian Vettel, mentre domani entrambi i piloti sarebbero dovuti scendere in pista, mentre venerdì doveva esserci solo Leclerc. Adesso in base alle condizioni del tedesco la Ferrari capirà come gestire la situazione e se invertire il programma iniziale.

L'elenco dei piloti in questa prima giornata di test

Mercedes : Bottas/Hamilton

Ferrari: Leclerc

Red Bull :Verstappen

McLaren : Sainz

Alfa Romeo : Kubica/Giovinazzi

Renault : Ocon/Ricciardo

Alpha Tauri: Kvyat

Racing Point: Pérez/Stroll

Haas:Magnussen

Williams :Russell/Latifi