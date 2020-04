Tragico lutto nel mondo della F1, Pasqua triste per tutti gli appassionati dell’automobilismo che piangono la scomparsa di Stirling Moss. Il fuoriclasse britannico si è spento nella sua casa di Mayfair durante le prime ore del giorno, aveva 90 anni ed è stato uno dei grandi miti del motorsport. Ad annunciare la triste notizia è stata la moglie, che lo ha accompagnato verso il trapasso, arrivato dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia.

Sir Stirling Craufurd Moss era nato a Londra il 17 settembre 1929, in carriera aveva vinto ben 16 Gran Premi di F1 ma non era mai riuscito a conquistare il Mondiale: per ben quattro volte fu secondo in classifica generale (1955, 1956, 1957, 1958) ed era l’unico pilota ancora in vita ad avere preso parte al primo campionato iridato della storia (1951).

Il Leone senza corona corse fino al 1961 guidando Jaguar, Cooper, Lotus, Mercedes-Benz, Maserati. Il suo addio ai motori arrivò nel 1962 quando rimase vittima di un grave incidente a Goodwood in occasione del Trofeo Glover, rimase in coma per un mese e il lato sinistro del suo corpo restò paralizzato per sei mesi.

stefano.villa@oasport.it