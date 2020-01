Il GP della Cina di F1, inserito nel calendario del Mondiale 2020, potrebbe essere a rischio a causa del coronavirus che si sta diffondendo nel Paese asiatico: lo scrive il sito spagnolo Marca.com, affermando come siano stati sospesi al momento tutti gli eventi sportivi fino ad aprile.

Il GP della Cina di F1 dovrebbe, a questo punto il condizionale è d’obbligo, corrersi il 19 aprile a Shanghai, ma il governo cinese, al momento, ha vietato la celebrazione di eventi sportivi fino al mese di aprile incluso, dunque anche la disputa della gara della massima categoria del motorsport sarebbe in pericolo se il periodo di quarantena inizialmente previsto venisse esteso.

Intanto è ufficiale la sospensione del rally di Changbai, inizialmente in programma dal 12 al 14 febbraio, sempre a causa delle misure di prevenzione e controllo del coronavirus, in conformità con le disposizioni del Dipartimento per lo sport del Paese della Grande Muraglia.

roberto.santangelo@oasport.it