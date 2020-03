La decisione era nell'aria e alla fine ha vinto il buonsenso. Le monoposto 2020 correranno anche nella stagione 2021 e il nuovo regolamento di Formula 1 slitta all'anno successivo. Una scelta logica che ha visto tutti allineati al termine di una conference call fra i team principal delle squadre e i vertici del Circus, Chase Carey e Ross Brawn per la FOM, e Jean Todt per la FIA.

Il motivo è chiaro. L'impossibilità di far partire la stagione di F1 a causa dei tragici effetti del Coronavirus che si sta espandendo in modo molto rapido a livello planetario, ha indotto il mondo dei GP, come spiega Franco Nugnes di motorsport.com, ad assumere degli atteggiamenti molto responsabili a tutela di un sistema molto ricco che all'improvviso si è rivelato terribilmente debole.

Ross Brawn e Lewis Hamilton (Mercedes)Imago

E' stata raggiunta l'unanimità per spostare il debutto delle monoposto a effetto suolo al 2022, mentre l’anno prossimo si faranno correre le macchine di questa stagione in modo da contrarre in modo significativo i costi di quest'anno. Si fermerà dunque la ricerca delle macchine nuove e sarà possibile al contempo contenere i costi del 2021 riproponendo le stesse F1 che hanno concluso il campionato 2019 (telaio, cambio e sospensioni?), lasciando libera di fatto solo la ricerca aerodinamica.

Video - In attesa della Ferrari, ecco la Mercedes 2020. Wolff: "Avanti insieme con Hamilton" 01:16

Nove squadre su dieci erano d'accordo, mancava solo la Rossa: inizialmente la Ferrari aveva chiesto tempo per fare un approfondimento interno, ma alla fine anche Mattia Binotto ha dato il suo consenso al provvedimento. Ora sarà importante capire quali saranno le parti congelate e quelle sulle quali si concentrerà la ricerca e lo sviluppo. Per esempio il DAS Mercedes sarà concesso oppure no, visto che nel regolamento 2021 sarebbe stato vietato?

Prima che la variazione di regolamento venga approvata dal Consiglio Mondiale della FIA, insomma, ci sarà da battagliare per capire meglio gli effetti di questa importante decisione.