Fuori Pierre Gasly, dentro Alexander Albon: cambio di piloti in casa Red Bull

Importante avvicendamento, sul finale del Mondiale di F1 2019, per quanto riguarda i piloti tra Red Bull e Toro Rosso. La nuova seconda guida alle spalle di Max Verstappen per la casa austriaca sarà Alexander Albon, 23enne thailandese nato a Londra. Dopo le tante delusioni di quest’annata invece il transalpino Pierre Gasly è stato retrocesso nella casa italiana. Il tutto a partire dalla tappa di Spa-Francorchamps, in Belgio.

Il commento della Red Bull nel comunicato: “Red Bull ha una posizione unica avendo quattro talenti di F1 sotto contratto che possono essere rotati tra il team e la Toro Rosso. Il team utilizzerà le prossime nove gare per valutare le prestazioni di Alex per poi prendere una decisione sul pilota che affiancherà Max nel 2020“.