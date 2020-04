Giovinazzi: "Hamilton è il pilota che può eguagliare Schumacher. Un sogno? La Ferrari"

I piloti di Formula 1 continuano i loro 21 giorni di ferie consecutivi per poter, eventualmente, essere disponibili in estate per recuperare qualche GP perso per strada. In tempi di coronavirus si fa anche questo e tutti gli elementi del circus non vedono l'ora, in realtà, di cominciare la stagione che non ha mai avuto uno start ufficiale. Stesso discorso per Giovinazzi che si diletta in cucina e sogna, un giorno, la Ferrari.

" Ne approfitto per fare attività fisica, sono in contatto con il mio preparatore e mi alleno, soprattutto per tenere in tono i muscoli del collo. Molti miei colleghi di F1 hanno una palestra in casa... Io no, ma mi organizzo. E non vedo l’ora di tornare dentro la mia C39. [Antonio Giovinazzi alla Gazzetta dello Sport] "

Come passo la quarantena?

" Mi mancano gli amici di sempre, mi manca la mia ragazza, vorrei vedere la mia famiglia e mi sto organizzando per provare ad andare in Puglia per Pasqua. Come inganno l’attesa in queste lunghe giornate? Ho scoperto di essere un bravo cuoco, non me la cavo male e devo dire che la cucina sta diventando una vera passione. È un allenamento importante, aiuta a mantenere la concentrazione alla guida. E ne approfitto per annunciare che sarò anche io al via del Virtual GP domenica 5 aprile con Leclerc e altri "

Giovinazzi trova forse anologie tra Hamilton e Schumacher?

" Sono cresciuto con il mito di Schumacher e ora sto gareggiando con il pilota che potrebbe eguagliare Michael "

Poi il rapporto con Raikkonen e gli altri piloti

" Sì, è iceman ma è anche un tipo molto simpatico e con una grande esperienza, un compagno ideale per me. Vettel? Quando ero tester in Ferrari mi colpiva la sua applicazione. Era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, ha ispirato il mio modo di lavorare. Leclerc? Abbiamo fatto percorsi diversi quindi non lo conosco bene, ma è un talento incredibile "

Un bilancio del 2019 e le speranze del 2020

" Sì, da Monza è stato tutto in crescendo, il rinnovo con l’Alfa e il 5° posto in Brasile, una scossa di energia. Il mio sogno per il 2020 è riportare l’Alfa Romeo sul podio in Formula 1. Arrivare in Ferrari? Se voglio meritarmi la Rossa devo convincere il team con i risultati "