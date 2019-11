Programma GP di Abu Dhabi

Venerdì 29 novembre

Prove libere 1 | REPORT |

Prove libere 2 | REPORT |

Sabato 30 novembre

Prove libere 3 | REPORT |

Qualifiche | REPORT |

Domenica 1 dicembre

Gara ore 14:10 - Segui il LIVE I REPORT I PAGELLE I DICHIARAZIONI

GP di Abu Dhabi in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP di Abu Dhabi sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), con la possibilità, per questo appuntamento, di seguire le dirette in chiaro di qualifiche e gara su TV8 (canale 8 del digitale).

GP di Abu Dhabi in Live-Streaming

Il GP di Abu Dhabi sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

Approfondimenti e dichiarazioni

