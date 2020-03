Giungono novità dall’Australia sul tema GP di F1. Come è noto, il Mondiale 2020 prenderà il via dall’Albert Park di Melbourne e, stando alle ultime indicazioni, la prova andrà in scena nel weekend del 13-15 marzo come previsto dal calendario, nonostante l’emergenza Coronavirus.

Gli organizzatori della prova australiana, inoltre, hanno escluso che il primo round iridato possa svolgersi senza il pubblico. Contrariamente a quanto avverrà in Bahrein (sede del secondo appuntamento del campionato il 22 marzo), il responsabile dell’Australian Grand Prix Corporation Andrew Westacott ha affermato che a Melbourne non ci saranno spalti vuoti:

" Quando vedi 86.000 persone riempire il Melbourne Cricket Ground - le sue parole alla stazione radio di Melbourne SEN - significa che dobbiamo prendere decisioni ragionevoli e continuare ad andare avanti nella vita, pur con le precauzioni necessarie "

A questo punto non resta che attendere l’evoluzione delle cose, anche se tutto porta a credere che il GP si terrà normalmente.

