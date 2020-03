Coronavirus, Lewis Hamilton: "Per me è scioccante continuare a correre. Il denaro è re"

Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Australia 2020 di Formula Uno, primo appuntamento di una stagione che potrebbe portarlo al settimo titolo iridato, ovvero a raggiungere il Kaiser, Michael Schumacher. La sua nuova W11 sembra partire come la grande favorita del campionato e per la Mercedes non si può che parlare di fiducia nei propri mezzi?

" Credo che non sia la parola giusta da usare ,noi abbiamo lavorato il più possibile, come sempre. I test sono andati bene a Barcellona nel complesso, ma abbiamo anche avuto qualche problema di affidabilità. La squadra nelle ultime giornate ha provato di capire cosa fosse successo e penso che tutto sia sotto controllo. Siamo nelle migliori condizioni possibili in vista dell’esordio e credo molto nel lavoro che è stato svolto dal team. "

Un Hamilton pronto per il suo primo weekend di gara, con un occhio anche ai rivali.

" Voglio partire con il piede giusto. Arriviamo con due giorni in meno di test rispetto ad un anno fa ma abbiamo una buona conoscenza della macchina. Non sappiamo quale sarà il nostro livello e quello degli avversari, per cui sarà tutto una scoperta sin dalle prime prove libere di domani. "

E sulla questione Coronavirus:

" Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui. Bello poter gareggiare,ma per me è scioccante che siamo tutti seduti in questa stanza. Ci sono molti fan già oggi.Oggi Trump ha chiuso i confini. L'NBA viene sospesa e la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re. "

