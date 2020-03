GP d'Australia annullato, la Ferrari: "Totale sostegno alla decisione presa da FIA e Formula 1"

" La Scuderia Ferrari esprime il suo totale sostegno alla decisione presa da FIA e Formula 1 insieme alla Australian Grand Prix Corporation di cancellare il Gran Premio d’Australia, previsto da venerdì 13 a domenica 15 marzo al circuito dell’Albert Park di Melbourne. La sicurezza di ogni membro della squadra rappresenta la priorità assoluta, soprattutto in questa fase di continua e rapida evoluzione della pandemia di Covid-19. La Scuderia esprime il suo profondo dispiacere per il pubblico dell’Albert Park che si preparava ad accogliere con il consueto entusiasmo la Formula 1 e per i tifosi che avrebbero seguito il Gran Premio in tutto il mondo "

Con queste parole il team di Maranello, attraverso una nota ufficiale, fa sapere il proprio pensiero circa la presa di posizione a Melbourne relativamente all’organizzazione del GP d’Australia 2020 di F1. Una decisione inevitabile, forse, presa anche con ritardo dagli organizzatori, visti gli effetti del Coronavirus a livello globale. Pertanto, ora bisognerà capire che cosa accadrà in vista del prossimo appuntamento in Bahrein, teoricamente in programma tra poco più di una settimana. Come è noto, il weekend a Sakhir sarà a porte chiuse, ma ovviamente il caso di positività di un tecnico (McLaren) potrebbe aver avuto degli effetti anche sul resto del paddock.

