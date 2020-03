Sebastian Vettel , GP Australia 2020: “La SF1000 è un passo avanti, ma aspettiamo gli altri"

C’è un’atmosfera molto particolare a Melbourne (Australia), sede del 1° round del Mondiale 2020 di F1. All’Albert Park siamo alla vigilia del weekend d’esordio della stagione, ma il coinvolgimento emotivo è decisamente alto. L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutti nel profondo e anche in territorio australiano si registrano dei contagi. In maniera preventiva, sono stati messi in isolamento alcuni tecnici di McLaren e di Haas, stando a quanto riferiscono le cronache, e il malumore per lo svolgimento del fine settimana è evidente, anche per le decisioni in altre parti del mondo. Il Circus, giova ricordarlo, ha risentito della diffusione del Covid-19, vista la cancellazione del GP della Cina e un GP in Bahrein “a porte chiuse”.

Anche per questo, la conferenza stampa è andata in scena in una location un po’ strana: un divano dove il tedesco Sebastian Vettel, il campione del mondo Lewis Hamilton, l’australiano Daniel Ricciardo e il canadese Nicholas Latifi si sono accomodati. Concentrandoci sul teutonico della Ferrari, questa prima uscita è accompagnata dai punti interrogativi. La Rossa a Barcellona non ha brillato e il tempo non è venuto fuori. Probabilmente i tecnici del Cavallino Rampante non lo hanno cercato con troppa insistenza, ma sembra che il gap da Mercedes sia sensibile:

" Test sempre difficili da decifrare, ma ora siamo qui e finalmente possiamo correre e capire a che livello siamo. La macchina è un passo avanti ma è così per tutti. Dà migliori sensazioni, ma conta il livello rispetto agli altri. Il mio rapporto con questa pista? E’ il circuito giusto dove cominciare: tracciato scorrevole, ha un bel ritmo, quasi cittadino per com’è fatto. "

Nel frattempo, Daniel Ricciardo si appresta a cominciare la decima stagione della carriera in Formula 1 con la gara di casa. Il nativo di Perth classe 1989, mai meglio di quarto a Melbourne, vuole salire per la prima volta sul podio davanti al proprio pubblico anche se sulla carta la sua Renault non gli dovrebbe consentire di lottare ad armi pari con i top team. I test invernali hanno però visto una Renault abbastanza competitiva specialmente nelle ultime due giornate di prove a Barcellona, con Ricciardo che ha firmato il terzo miglior crono assoluto dei test alle spalle di Bottas e Verstappen.

" Non ci sono stati tanti australiani in F1, ma spero che questa sia finalmente la gara buona per ottenere un bel risultato a casa nostra; esordisce il pilota aussie in conferenza stampa; Quest'anno sento di essermi preparato bene, ho lavorato al simulatore, sono tornato a casa e sono molto contento. La nuova macchina? Penso di poter crescere, il test è finito bene e le indicazioni mie e di Ocon sono state positive, sono molto a mio agio su questa macchina. La mia decima stagione in F1? Sono vecchio; "

In chiusura, l';ex Red Bull ha parlato della situazione incendi nel suo Paese:

" A Perth, la mia città, non siamo stati colpiti dagli incendi come nella parte est. E’ stato terribile vedere la mia nazione così colpita, ma anche la solidarietà è stata importante; "

Charles Leclerc non vede l’ora di scendere in pista:

" Sono curioso di vedere cosa emerge dal confronto con le altre squadre. Il nostro scopo? Sto guardando il podio perché sarebbe bello poter iniziare la stagione con il piede giusto. Per quanto riguarda le prestazioni della nostra auto, direi che alcune cose sono cambiate quest’anno: è più carico aerodinamico ed è normale pagare per questo in termini di velocità massima. Il fatto che io faccia parte dello stesso team e quindi conosca tutte le procedure e le persone con cui lavoro, sarà sicuramente d’aiuto. "

" "

Il monegasco riflette sull'emergenza Coronavirus in Italia ed Europa:

" La situazione in Europa e in Italia è preoccupante. Dato che le autorità australiane hanno dato il via libera a questo Gran Premio, speriamo di poter dare ai nostri fan qualcosa di cui essere felici. Molti italiani sono a casa al momento. Quindi ci si può aspettare che un sacco di gente guarderà la gara, perché la Ferrari è qualcosa di molto importante in Italia. Potremmo non essere in grado di farli sentire davvero felici, ma forse possiamo dare loro un attimo di tregua. "

