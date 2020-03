Sebastian Vettel: "La Ferrari SF1000 è un passo avanti, ma aspettiamo gli altri"

C’è un’atmosfera molto particolare a Melbourne (Australia), sede del 1° round del Mondiale 2020 di F1. All’Albert Park siamo alla vigilia del weekend d’esordio della stagione, ma il coinvolgimento emotivo è decisamente alto. L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutti nel profondo e anche in territorio australiano si registrano dei contagi. In maniera preventiva, sono stati messi in isolamento alcuni tecnici di McLaren e di Haas, stando a quanto riferiscono le cronache, e il malumore per lo svolgimento del fine settimana è evidente, anche per le decisioni in altre parti del mondo. Il Circus, giova ricordarlo, ha risentito della diffusione del Covid-19, vista la cancellazione del GP della Cina e un GP in Bahrein “a porte chiuse”.

Anche per questo, la conferenza stampa è andata in scena in una location un po’ strana: un divano dove il tedesco Sebastian Vettel, il campione del mondo Lewis Hamilton, l’australiano Daniel Ricciardo e il canadese Nicholas Latifi si sono accomodati. Concentrandoci sul teutonico della Ferrari, questa prima uscita è accompagnata dai punti interrogativi. La Rossa a Barcellona non ha brillato e il tempo non è venuto fuori. Probabilmente i tecnici del Cavallino Rampante non lo hanno cercato con troppa insistenza, ma sembra che il gap da Mercedes sia sensibile:

" Test sempre difficili da decifrare, ma ora siamo qui e finalmente possiamo correre e capire a che livello siamo. La macchina è un passo avanti ma è così per tutti. Dà migliori sensazioni, ma conta il livello rispetto agli altri. Il mio rapporto con questa pista? E’ il circuito giusto dove cominciare: tracciato scorrevole, ha un bel ritmo, quasi cittadino per com’è fatto. "

Nel frattempo, Daniel Ricciardo si appresta a cominciare la decima stagione della carriera in Formula 1 con la gara di casa. Il nativo di Perth classe 1989, mai meglio di quarto a Melbourne, vuole salire per la prima volta sul podio davanti al proprio pubblico anche se sulla carta la sua Renault non gli dovrebbe consentire di lottare ad armi pari con i top team. I test invernali hanno però visto una Renault abbastanza competitiva specialmente nelle ultime due giornate di prove a Barcellona, con Ricciardo che ha firmato il terzo miglior crono assoluto dei test alle spalle di Bottas e Verstappen.

" Non ci sono stati tanti australiani in F1, ma spero che questa sia finalmente la gara buona per ottenere un bel risultato a casa nostra; esordisce il pilota aussie in conferenza stampa; Quest'anno sento di essermi preparato bene, ho lavorato al simulatore, sono tornato a casa e sono molto contento. La nuova macchina? Penso di poter crescere, il test è finito bene e le indicazioni mie e di Ocon sono state positive, sono molto a mio agio su questa macchina. La mia decima stagione in F1? Sono vecchio; "

In chiusura, l';ex Red Bull ha parlato della situazione incendi nel suo Paese:

" A Perth, la mia città, non siamo stati colpiti dagli incendi come nella parte est. E’ stato terribile vedere la mia nazione così colpita, ma anche la solidarietà è stata importante; "

giandomenico.tiseo@oasport.it